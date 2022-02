"Vabandust, ma ei saa rohkem rääkida," lausus Gross ja katkestas pöördumise. Kui ta oli end taas kogunud, lubas ta oma ettevõtte 48 Ukraina kodanikust töötajale, et neile osutatakse kõikvõimalikku abi. "Kui on lapsed seal ja nende äratoomiseks vajatakse abi, oleme valmis saatma oma transpordi Poola piirile vastu. Ma saan pereliikmetele vajadusel pakkuda tööd ja eluaset. Rahaline abi pole samuti välistatud. Ma kutsun kõiki Eesti ettevõtjaid üles abistama ukrainlasi nii palju, kui vähegi võimalik! Ma loodan, et Eesti riik muudab vajadusel seadusi, et poleks sõjapõgenike abistamiseks mingeid takistusi – ei tööle võtmisel, ei elamislubade vormistamisel," rääkis ettevõtja.