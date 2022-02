Minister viitas kirjas, et kehtivate seaduste järgi on kohalikel omavalitsustel kohustus korraldada jäätmehooldust ja heakorda. See hõlmab ka avalike jäätmekonteinerite paigutamist ja tühjendamist, mistõttu oleks reeglipärane, kui maanteedeäärse jäätmekogumise korraldaks samuti kohalik omavalitsus. Liiati saavat omavalitsused kogumiskohtade haldamisest ka väärtuslikku infot. "Kui maanteede ääres on palju kodumajapidamistest pärit segaolmejäätmeid, peab lähipiirkonnas olema veel majapidamisi, mis ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud," selgitas keskkonnaminister. "Prügistamine annab omavalitsusele teada, et vastavate jäätmete kogumislahendusi on vähe, jäätmeteenus on kättesaamatu või on info jäätmelahenduste kohta puudulik," lisas minister.