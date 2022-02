Nädala kaja: demokraatia on tule all

Tunnistan ausalt, et olen alati Venemaa käike jälgides mõelnud, et midagi nad kuskil ussitavad, aga päris lolliks ei lähe. Korraldavad küberrünnakuid, mässe ja keerutavad valimistulemustega. Aga usun, et paljud meist ei uskunud (või ei tahtnud uskuda), et päevapealt läheb verevalamiseks. Aga läks.

Nüüd on see meie kõigi asi. Sõda Ukrainas ei ole mingisugune tongipüssiga torkimine ega muskli näitamine. See on ränk verevalamine Ukraina territooriumil ning tegelikult pole meil kellelgi õrna aimu, milliseks see veel muutuda võib.