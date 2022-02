Kolumn: miks sa eesti keeles ei räägi?

Eesti keelt emakeelena kõneledes võivad paljud selle keerukused tundmatuks jääda. Muidugi on uhke tunne, kui mõnes maailma kõige raskemate keelte edetabelis taas eesti keel figureerib, kuid emakeele puhul seda vist saavutusena võtta ei saa. Seda raskust hakkad aimama alles siis, kui üritad välismaalasest keeleõppijale seletada, miks võib minna voodi ja voodisse, samuti poodi, aga mitte poodisse, või et miks vajab üks keel nii palju käändeid. Muljete jagamisest selgus samas, et keele enda keerukus pole kindlasti mitte ainukeseks väljakutseks.