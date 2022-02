Vastlaliu laskmises saab mõõtu võtta mitmel maakonna kelgumäel

Vastlapäeval on kesksel kohal vastlasõit ja liulaskmine. Usutavasti pidi pikk kelguliug ennustama järgmiseks suveks head linakasvu. Tänavu on vastlapäev kui liikuv püha teisipäeval, 1. märtsil. Liulaskmiseks ja mõõduvõtuks on ühisüritusi mitmel maakonna liuväljal ja kelgumäel.