Ave Sats rääkis, et toodud on kõiki tootegruppe, mida üleskutses kirjeldati: hügieenitarbeid, pesemisvahendeid, mähkmeid, uusi tekke-patju ja magamiskotte. Satsi sõnul on inimesed ka uurinud, kas riideid saab tuua, kuid neid hetkel selles kogumispunktis vastu ei võeta.

Ave Satsi kinnitusel on Punane Rist, kellega koostöös annetamispunkt avati, öelnud, et nende poolt on tagatud annetuste jõudmine abivajajateni. Spordikeskuse fuajees asuv kogumispunkt on avatud 25. veebruarist kuni 13. märtsini iga päev kella 9–21. Spordikeskus aitab kogutud asjad transportida Tallinnasse Punase Risti lattu. Seal need sorditakse, komplekteeritakse ja transporditakse Ukraina kriisipiirkondadesse juba suuremates kogustes.

Spordikeskuse juhi sõnul aga on kriisiabi vaja ka siis, kui põgenikud hakkavad Eestisse jõudma, nii et inimestel, kes pole veel annetust teinud, on aega rahulikult mõelda, millega panustada. "Eriti oodatud on kindlasti naiste hügieenisidemed ja mähkmed, sest kui näiteks hambapasta tarvitamist on võimalik inimesel edasi lükata, siis neid läheb vaja pidevalt," lausus Satsi.

Ka võib tuua lisaks tekke lastele ja kärukotte. "Õnneks liigume vaikselt suve poole, mitte talve poole, see toob leevendust," lisas spordikeskuse juht.