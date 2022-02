Sagadis arutatakse loodusturismi tuleviku üle

Eesti Loodusturismi Ühingu juhatuse liikme Kaisa Linno sõnul on see tegu esimese nii laiaulatusliku kokkusaamisega, kus koroona mõjude teemad arutusele võetakse. "Loodusturismi ettevõtjad on väikesed, meid mõjutavad nii RMK, keskkonnaamet kui ka turismiarenduskeskus, aga see kooslus pole kunagi varem kokku saanud. Koroona on näidanud, kui tähtis on koostöö, et säiliks nii loodus kui võimalused seal liikuda," lisas Linno.