Paljud tööandjad on hädas haigestunud töötajatega. Kontoriinimesed võivad nohu-köhaga ja koroonapositiivsena kodus kaugtööd teha, kuid näiteks sünnitust on kaugtööna võimatu vastu võtta. Praegu on kaks Rakvere haigla günekoloogi kodus haiged ja sünnitusabi osutamine haiglas ajutiselt peatatud.