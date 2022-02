Virumaa Teataja toimetuse tegemisi uudistasid töövarjud

Luisa ja Miina said maakonnalehe toimetuses ringi uudistada, olid hommikusel koosolekul, käisid spordihallis Ukrainale Punase Risti kaudu saadetavate annetuste kogumist vaatamas ning nägid, kuidas reporter Mart Rauba teeb tänavaküsitlust.

Luisa sõnul tundub töö huvitav ja tore. "Oleks arvanud, et siin on rohkem inimesi," avaldas ta imestust. Eks haigused on meie ridu tublisti hõredamaks kamminud ning osa kolleege töötavad kontorist väljas.