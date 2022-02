Paastuaeg on teekond koos Kristusega, kelle kannatuses ja surmas sai eriliselt nähtavaks siinse maailma katki olemine. Ukrainas toimuv sõda tuletab seda meile teravalt meelde ja kutsub kõiki hea tahtega inimesi koonduma, et seista vastu kurjusele ja vägivallale, mida me Ukrainas näeme. Kristus ütleb: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" (Jh 14:27)