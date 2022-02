Viru-Nigula vallavolikogu endine liige, keskerakonda kuuluv Jelena Fjodorova ei varja oma Facebooki kontol Putini-meelsust ja kirjutab muu hulgas: "See on kättemaks. Põhjatuul. Kogu Vene Maailm on võidu ootuses, sest teisiti ei saagi."