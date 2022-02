Spordikeskuse fuajee on täitunud Ukrainale annetatud kraamiga

Tegu on ühega paljudest kogumispunktidest, kuhu toodud kraam jõuab sõjapiirkonda humanitaarorganisatsiooni Punane Rist abiga. See seab ka teatud tingimused annetatavale kraamile. Vastu võetakse esmatarbevahendeid: näiteks hambaharju ja -pastat, seepe-šampoone, hügieenisidemeid ja mähkmeid, voodiriideid, käterätikuid, tekke, patju ja magamiskotte. Ehk siis kõike sellist, millest on enim puudus oma kodu kaotanud tsiviilisikutel. Praegu ei võeta aga vastu rõivaid ega jalanõusid, samuti ravimeid.

"Kõik soovivad aidata, see on ilmselge, aga meie võtame vastu ainult terveid, uusi, puhtaid, pakendis asju," ütles spordikeskuse direktor Ave Sats eile, näidates kolme päevaga kogunenud kraami. Ise polnud ta veel jõudnud hunnikutesse midagi lisada, kuid lubas seda teha enne asjade Tallinnasse saatmist. "Tõenäoliselt ma ise toon midagi beebidele," sõnas ta, lisades, et teadaolevalt on juba kuus naist Ukrainas pidanud sünnitama metrootunnelis, kus paljud tsiviilelanikud pommitamise eest varju on leidnud.