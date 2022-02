Vaade: käed rüpes istumine ei aita

Vaatan ja mõtlen, kui hea, et nendele on need mured praegu kõige suuremad mured. Et nad saavad julgelt oma voodis sooja teki all segamatult hommikuni nohiseda. Minul aga suu laulab, süda muretseb. Lugedes unejuttu, valmistades õhtusööki, kodu koristades, lastega mängides, mööda lumehunnikuid tatsates ning taeva, metsa ja lume koosluses tekkinud sinimustvalges maailmas kolades.