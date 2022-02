Rahanappus on võtnud omavalitsustelt vabaduse

Enne mullu sügisel toimunud kohalikke valimisi tõid optimismist pakatavad kandidaadid enamikus omavalitsustes valijate ette uljaid plaane, kuidas nad kohalikule elule uut hoogu hakkavad andma. Argielu tegelikkus on aga selline, et kui valitud võim ametisse asus, oli riik juba üle 95 protsendi tuludest seaduste ja määrustega paika pannud. Nõnda on see laias laastus olnud aastakümneid. Kuid see nii-öelda iseseisvat otsustamist sümboliseeriv singikiht paksu leivakääru peal on muutumas järjest õhemaks.