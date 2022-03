Rakverre tuli kaks teatriauhinna nominatsiooni

Lavastust ettevalmistava töötaja auhinna kandidaat on Rakvere teatri etendusteenistuse juht Indrek Apinis, kellest on kujunenud tänu mitmekülgsele teatripagasile kõigi ja kõigega arvestav, nutikas ja kindlameelne partner ka lavastuste ettevalmistamisel, alates tehnilise poole juhtimisest kuni lavale haruldaste trikkide loomiseni. Auhinna teised nominendid on Vanemuise teatri dekoratsiooniala juht Marika Raudam ja Eesti Noorsooteatri rätsep-õmbleja Jaanika Simmer.