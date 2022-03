Uus, valgupõhine koroonavaktsiin Nuvaxovid jõudis Eestisse

Ravimifirma Novavax vaktsiin Nuvaxovid on esimene traditsiooniline valgupõhine koroonavaktsiin, millele on antud Euroopa Liidus müügiluba. Nuvaxovid erineb teistest seni kasutuses olnud vaktsiinidest selle poolest, et see sisaldab juba valmis antigeeni – koroonaviiruse ogavalku.

"Me teame, et Eestis on inimesi, kes on traditsioonilist valgupõhist vaktsiini väga oodanud, ja loodame, et Nuvaxovidi tulek aitab neil langetada otsust vaktsineerimise kasuks," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.