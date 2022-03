Elektrilevi tormirakendusel MARU täitus viimase tormiga 100 000 külastust

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialisti Hardi Puusepa sõnul tegeles rikete likvideerimisega kohati 29 brigaadi, appi võeti ka droonid. "Brigaadid töötasid nii päeval kui ööl ning tänaseks võime väita, et lahendamata on vaid mõned üksikud elektrikatkestused. Rõõm on tõdeda, et tänu meie järjepidevale üleskutsele anda oma elektrikatkestustest infot Elektrilevi rakenduse MARU kaudu kasvas rakenduse külastuste arv 100 000-ni ja kasutajate arv 50 000-ni," kõneles Puusepp ja lisas, et inimesed on rakenduse omaks võtnud ning ise kogenud, et see lahendus on kiireim infokanal klientide ja Elektrilevi vahel.

MARU on veebirakendus, mille kaudu on inimestel võimalik lihtsalt ja mugavalt jagada kiireloomulist rikkeinfot näiteks siis, kui tarbimiskohas on elektrikatkestus või kui märgatakse elektriga seotud ohtlikku olukorda. Rakendus võimaldab vältida kõneootejärjekorda, mis on tormide ajal enamasti tavapärasest pikem. MARU on pidevas ühenduses juhtimiskeskusega, mis tähendab, et informatsiooni liikumine on võimalikult kiire ja efektiivne.