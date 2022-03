Nakatumine Eestis on jätkuvalt ulatuslik ning terviseamet on üle vaadanud oma tegevused, mis puudutavad nakatunute ja nende lähikontaktsete kaardistamist ning nõustamist. Alates märtsist saadab terviseamet positiivse testitulemuse saanud inimestele üksnes SMS-i ning nakatunutele enam ei helista. Viimase kahe aasta jooksul on inimeste teadlikkus COVID-19-sse haigestumise ja lähikontakti korral käitumiseks juba väga head ning personaalne nõustamine ei ole paljudel juhtudel vajalik.