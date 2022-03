Moldova aukonsul Eestis: Moldova ei saa ühineda Venemaale kehtestatud sanktsioonidega

Ministri sõnul on Moldova olnud Venemaale kehtestatud sanktsioonide vastu 2014. aastast ning kavatseb seda liini jätkata ka praegu majanduslikel kaalutlustel. Popescu kinnitusel teevad Moldova võimud kõik selleks, et mitte sekkuda Ukrainas toimuvasse.

Moldova aukonsul Eestis Einar Vallbaum selgitas, et tagatubades on sellest räägitud, ja kui nad oleksid sanktsioonidega ühinenud, siis nende kõrval olev venemeelne Transnistria, kust tulistati ka Ukrainat, oleks kohe marssinud Moldovasse sisse. "Ja Moldova ei oleks suutnud ennast kaitsta – oleks samasugune sõda tulnud, mis Ukrainas," sõnas Vallbaum. "See on selline poliitiline käik," lisas ta. "Tegelikult elavad nad südamest ukrainlastele kaasa," kinnitas Moldova aukonsul Eestis Einar Vallbaum.