Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi sõnul on väga oluline, et praeguses olukorras mõtleksid kõik inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid, mil moel saavad nemad aidata kaasa sellele, et keeruline olukord, millesse oleme sattunud terves maailmas, mööduks võimalikult leebelt kõikidele pooltele. "Üks osa sellest on kindlasti tõese ja arusaadava info vahendamine, mida meediaväljaandena pakume," lausus Samolberg-Palmi.