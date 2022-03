Rahvakultuur hoiab vaimu virge, selja sirge ja hinge kerge

Rahvamaja uks avaneb, sisenevad rõõmusuised memmed, et taas tantsujalad soojaks teha. Kindlasti on kõigil neil peas oma muremõtted, kahtlused ja kõhklused, aga kui veedame aega tantsuringis, siis annab see võimaluse nii oma keha kui ka vaim positiivsusega laadida. Kogenud naised võimlevad ja tantsivad. Energiat jätkuks ka patareide laadimiseks. Naerukurrud suu ümber ja sära silmades – nende päeva on lisandunud päikesepaistet ning nii liiguvad nad tagasi oma koduste toimetuste juurde.

Väljas on juba hämar, saalis on vaikus. Saabuvad naised ja jutuvadin on üle kogu rahvamaja. Kui ka päev on olnud raske, siis tantsukaaslastele saadetakse ikka üks pisike naeratus. Jagatud rõõm on topeltrõõm. Taidlusringi lõpuks on väsinud nii keha kui ka vaim, kuid see on vabastav, vabastav nii kehale kui ka vaimule.