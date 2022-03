RSK sPORTKUNDA noored olid võistlustel esimest korda. Treener Kaido Vahesalu märkis, et tegemist on hoopis korvpalluritega, kes alles viis kuud tõstmistrennis käinud. “Alles nad tulid, ladusime alles põhja,” ütles Vahesalu ja tunnistas, et erilist ettevalmistust võistlusteks nad teha ei saanudki. “Natuke proovisime, selgitasin neile reegleid,” sõnas ta. Põhja ladumine on väga pikk protsess. Ei ole nii, et sportlane hakkab kohe suuri raskuseid tõstma.