"Karell Kiirabi meedikutena pole meil lubatud õigustada ja toetada sõjalisi kuritegusid," öeldakse pöördumises. "Karell Kiirabi patsient peaks tundma end turvaliselt ega pelgama kutsuda kiirabi. Karell Kiirabi juhtkond on tuletanud korduvalt meelde, et arvamus ettevõtte kohta kujuneb iga töötaja käitumise põhjal mitte ainult tööl, vaid ka väljaspool tööaega, sealhulgas sotsiaalvõrgustikes. Sõnavabaduse ja ebakõla õhutamise vahel pole midagi ühist. Hea sõnaga võid päästa, mõtlematuga aga hävitada. Tegime täna väga raske otsuse, et säilitada veel olemasolev Karell Kiirabi maine ja hoidmaks meelerahu. Sest on juhtunud parandamatu – potentsiaalsete patsientide ja meie usalduse kaotus ning ettevõtte maine kahjustamine."