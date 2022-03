Grossi Toidukaubad pole Venemaal või Valgevenes toodetud kaupa lettidelt korjanud. "Me kõik kasutame jätkuvalt Venemaa gaasi, naftat ja muid energiakandjaid ning muudkui nuumame venelasi," põhjendas Oleg Gross. "Nende kaupade ostmine tuleks päevapealt lõpetada ja mõelda alternatiividele. Loomulikult ei osta ma oma kauplustesse Venemaa kaupa enam juurde, aga mis kahju on sellest Venemaale, kui ma jätan talle juba kinni makstud kauba müümata?"

​Ta lisas, et müümata kaup on tema ettevõtte või vahendaja kahjum, mitte venelaste oma. "Lisaks on mind kasvatatud toitu austusega suhtuma. Mina toitu ära ei viska, olgu see või Venemaal toodetud," ütles ta.