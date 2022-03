Viru Folgil eelmisel suvel esinema pidanud Otava Yo taunib sõda

"Juhtunud on kohtav tragöödia, mis liigutab meid kõiki," kirjutab ansambel. "Me oleme täiesti lömastatud sellest, mis praegu vennalikus Ukrainas toimub. Kõige halvem, mis sai juhtuda, toimub otse praegu ja me kõik oleme neis traagilistes sündmustes tahtmatult osalised."