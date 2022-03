Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt nentis, et Ukraina kodanikel on Venemaa agressiooni tõttu praegu väga ohtlik kodumaale naasta.

"Minu poole on pöördunud hulk ettevõtjaid, kes on mures oma töötajate viisade ja lubade lõppemise pärast, kuid riik on siin juba teinud vajalikud sammud, et võimaldada neil ohutult Eestisse jääda," lausus minister.