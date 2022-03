Ave Sats: “Lastel ja noortel on vaja ennast võimalikult mugavalt tunda ja kiiresti tavapäraste tegevuste juurde naasta”

Keskuse juhataja Ave Satsi sõnul on abistajate hulk suur, kuid nende töid ja tegemisi on vaja kaardistada ja koordineerida, et pakutav abi võimalikult efektiivne oleks.

Millele Virumaa vastuvõtukeskuse meeskond praegu keskendub?

Omavalitsusel peab olema valmisolek sõja eest põgenevate ukrainlaste vastuvõtuks. See eeldab peamiselt põgenike majutust, toitlustamist, aga samas veel kümneid ja kümneid tegevusi ja detaile. Et kogu protsess sujuks tõrgeteta, on vaja süsteemseid ettevalmistusi, aktiivset koostööd paljude asjaosaliste vahel ja selget tööjaotust. Kriisikomisjoni esimene koosolek toimus juba läinud reedel ning pühapäeva lõunaks oli enamik protsesse ja tegevusi kaardistatud ning valmisolek kriisikeskuse avamiseks loodud.

Virumaale saabuvate põgenike vastuvõtuks on loodud kriisikeskus ja evakuatsioonipunkt Rakveres Kastani puiestee 12 asuvasse spordihalli. Tegemist on kriisiolukorraga, kus vaja tegutseda ühiselt, seega teeme tihedat koostööd päästeameti ja politseiga, sotsiaalkindlustusametiga. Pagulasabist saab vajadusel psühholoogilist nõustamist, Karell Kiirabi tegeleb tõsisemate terviseküsimustega. Samuti on koostöö meil omavalitsusteülene ja tugi Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult.

Linn on kaardistanud arvukalt vabatahtlikke, kes on valmis pakkuma oma abi. Lisaks eraisikutele on oma abi pakkunud Karmeli kogudus, Kaitseliidu Viru malev, Kolmainu kogudus, Rakvere teater, Ukraina kohaliku kogukonna esindaja ja teised. Oleme saanud ka telefonikõnesid ja kirju kohalikelt elanikelt, kes on valmis pakkuma sõjapõgenikele elamispinda. Suur tänu kõigile, kes on valmis aitama!

Kes on siinsesse Virumaa vastuvõtukeskusesse oodatud?

Virumaa vastuvõtukeskus kogub infot ja abistab Ukraina põgenikke, kes on saabunud Lääne- ja Ida-Virumaale.

Iga maakonda jõudev põgenik peaks hiljemalt päev pärast saabumist läbi tulema kriisikeskusest, kus meile saabujad registreeritakse, täidetakse ankeet, tehakse koroonatest, luuakse esmane kontakt ja antakse esmane info majutuse, toiduabi, riiete ja muu olulise osas.

Siinkohal palve kõigile peredele, eraisikutele ja organisatsioonidele, kelle juurde on teadaolevalt saabumas Ukraina sõjapõgenikud. Palume teavitada võimalusel juba eelnevalt Rakvere spordikeskuses asuvat kriisikeskust, helistades 509 0822 või kirjutades kriis@rakvere.ee, et teaks valmistuda põgenike registreerimiseks ja planeerida nii keskuse kui ka vabatahtlike tööd.

Spordikeskuses asuv registreerimispunkt on avatud iga päev kella 9–21.

Valmistage oma lapsi ette, et nende trennidesse võivad tulla teist keelt kõnelevad lapsed, kes vajavad sooja vastuvõttu.

Millega peaks arvestama inimene, kes soovib saabuvaid põgenikke aidata?

Kes soovib oma abi pakkuda või otsib ise abi, sel palume kirjutada aadressil kriis@rakvere.ee.

Rakveres reageeriti sõjas kannatava Ukraina rahva toetamiseks väga kiiresti. Juba reede hommikul, see on 25. veebruaril ehk sõja teisel päeval, võttis Rakvere spordikeskus ühendust Punase Ristiga, pakkudes abi piirkondliku kogumispunkti avamise ja transpordi osas, et võimalikult paljud Lääne-Virumaa inimesed saaksid omalt poolt kokku panna vajalikud tarvikud Ukrainasse saatmiseks.

Kogutakse hügieenitarbeid, -sidemeid, mähkmeid, pesemisvahendeid, hambaharju-pastasid, tekke, patju, voodipesu ja muud vajalikku. Spordikeskuse fuajees asuv kogumispunkt on avatud 25. veebruarist kuni 13. märtsini iga päev kella 9–21. Spordikeskus aitab kogutud asjad transportida Tallinnasse Punase Risti lattu, kust need transporditakse Ukraina kriisipiirkondadesse.

Jagasime reedel üleskutset nii linna sotsiaalmeedia kanalites kui ka kohalikes lehtedes, kutsudes igaühte, ettevõtteid ja kollektiive panustama ühiselt Ukraina heaks. Üleskutsele reageeriti kiiresti ja arvukalt. Vaid 20 minutit pärast selle avaldamist olid esimesed esemed Ukraina elanike aitamiseks lahkete inimeste poolt kohale toimetatud. Annetusi on toodud väga palju, sel teisipäeval saadeti Rakverest juba esimene koormatäis kogutud esemeid Rae valda Omniva lattu, kust need liiguvad edasi juba Ukraina poole.

Lisaks lõime Facebookis eraldi lehe “Rakvere kriisikeskus”, kuhu koondame kogu olulise info põgenike abistamise kohta, samuti avaldame seal üleskutseid ja teateid, kui on spetsiifilisi vajadusi. Jälgige meie lehte, et püsida infovoos. Näiteks kolmapäeva õhtul avaldasime teate, et kiiresti on vaja koguda Ukraina sõduritele komplekte, kuhu kuuluvad magamiskott, meeste termopesu, sokid, kindad, mitmesugused patareid, elastne side, steriilne haavaside, vihmakeep. Palume tuua spordikeskuse kogumispunkti pappkasti pakitud komplekt koos sildiga “Slava Ukraini”. Neid kaste me enam ei ava ega ümber ei sorteeri. Ukraina kogukonnaga paneme saadetise teele esimesel võimalusel.

Kui sõjapõgenike esmavajadused saavad kaetud, mida saab kogukond veel ära teha, et nad ennast siin võimalikult hästi tunneks?

Annetused on nüüd tehtud, tarvis on organisatsioonide abi. Lastel ja noortel on vaja ennast võimalikult mugavalt tunda ja kiiresti tavapäraste tegevuste juurde naasta. Olgu nendeks siis jalgpall, klaverimäng, tantsimine või maalimine.

Valmistage oma lapsi ette, et nende trennidesse võivad tulla teist keelt kõnelevad lapsed, kes vajavad sooja vastuvõttu. Jah, nad ei saa esialgu keelest aru, aga naeratus ja kaasakutsumine on võimas keel, mida mõistavad kõik. Täna saadame peresid Rakvere keskraamatukokku, kus toimub esmane kaardistus, milliseid tegevusi peredele pakkuda.

Samuti peaks huvitegevuste läbiviijad olema valmis lapsi vastu võtma, olenemata nende grupi suurusest, vanuserühmadest ja nii edasi. Praegu on vaja paindlikkust ja tugevat integratsiooni.

Trennidesse pange välja plakatid, kus on tõlked põhisõnadele “aitäh”, “tule”, “jah”, “ei” ja nii edasi, et lastel oleks mugavam suhelda.

Lääne-Virumaa keskraamatukogu kutsub annetama Ukrainast saabuvatele lastele pildiraamatuid, värviraamatuid, joonistuspaberit, värvipliiatseid ja kunstitarbeid.