Aegviidu–Jäneda presidendimatkast võttis osa üle 1000 huvilise

Seitsme kilomeetri pikkusele Aegviidu–Jäneda presidendimatkale pani aluse Arnold Rüütel kaheksateistkümne aasta eest. Matk on üldiselt toimunud veebruari viimasel laupäeval. Koroona tõttu on kahel viimasel aastal üritust korraldatud aga nii, et osalejatel on võimalus rada läbida terve veebruarikuu jooksul.