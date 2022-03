Idanaabritest laagrilapsi pole meie spordikeskustes ammu

Vinni spordikeskuse juhataja Ergo Prave ütles, et viimased Venemaalt saabunud laagrilised olid keskuses 2020. aasta jaanuaris. “Siis tuli eriolukord, ja see pole lõppenud,” tunnistas Prave. Nüüd käivad tema sõnul laagrites kohalikud Eesti klubid, kuid sedagi vähesel määral. “Nii palju on haigeid,” nimetas Prave peamise põhjuse. Näiteks tänagi pidi Vinnis algama rahvusvaheline korvpalliturniir, kuid nii Prave ise kui ka nii mõnigi teine treener ja korraldaja on tõvevoodis.