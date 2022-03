Haridus- ja teadusministeerium on koole alates eelmise aasta novembrist regulaarselt varustanud kiirtestidega. Ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik ütles, et testide jäägid on praegu, mil algab uus testidega varustamine, kooliti väga erinevad. "On õppeasutusi, kus teste jagub peale koolivaheaega mitmeks nädalaks, aga ka neid, kellel testid on otsakorral," selgitas Sannik ja tõi esile, et riigi tugiteenuste keskuse (RTK) korraldatava hanke raames loodeti koolidele täiendavalt teste tarnida märtsi alguseks. "Paraku üks hankel osalenu vaidlustas hanke ning seetõttu ei ole olnud võimalik lepingut veel sõlmida. Loodetavasti saab vaidlustus peatselt lahenduse ja selle hanke raames saab teste hakata koolidesse viima siiski järgmise nädala lõpus."