"Lääne-Viru maakonna organisatsioon on olnud Aleksandr Holsti poliitikast lahkumisest saadik juhita. Samuti on meil jätkuvalt piirkondi, mis on meie aktiivse tegevusega katmata. Pikalt kestnud olukorras olen otsustanud võtta vastu piirkonnajuhi rolli Rakvere vallas ning nüüd ka maakonnas tervikuna. Olen seadnud eesmärgiks maakonna juhatuse ja piirkondade aktiveerimise ning soovin, et just meie meeskond oleks erinevate teemade eestvedajaks maakonnas," rääkis Katrin Kuusemäe.