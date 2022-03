Sõjapõgenike Eestisse jõudmisega taaskohtusid Rakvere vallas viis peret

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et vallas käib praegu ulatuslik ettevalmistus põgenike vastuvõtuks. Omavalitsus on suuteline vastu võtma 50–60 põgenikku.

Nõlvaku sõnul on põgenike majutamiseks kolm võimalust: sotsiaalpindadele, eraisikute juurde ja ettevõtjate pakutavatesse ruumidesse. Vallajuht ütles, et inimesed on nõus oma kodus põgenikele ulualust andma ja need võimalused on kaardistatud. Ettevõtjad saavad lisaks olmeprobleemide lahendamisel pakkuda põgenikele tööd.