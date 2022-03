Seafarmide asukohad on nüüdsest Jahise kaardil

EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist kokkuleppe täitmisega, mis sõlmiti seakasvatajatega eelmisel aastal. „Selle eesmärk on anda jahimeestele infot, kus asuvad seafarmid, ehk kus tuleb metssigu esmajärjekorras küttida. Meie ühine eesmärk on hoida seafarmid seakatkust puhtad ja kutsume kõiki jahimehi seda eesmärki järgima,“ lisas Korts.