Kadrina vallavanem Kairit Pihlak kõneles, et vald on valmis vaadanud kolm majutuskohta: Kadrina spordikeskuse hostel, Kadrina Püha Katariina külalistemaja ja Undla mõis.

"Sõltub, palju inimesi tuleb," sõnas Pihlak. Kadrina hooldekodu sulgemise järel tühjaks jäänud Undla mõis vajab enne inimeste vastuvõttu sisustamist, kuid vald on selleks valmis. "Seal on okeid tingimused ajutiseks pelgupaigaks," tõdes vallajuht.

"Kogu aeg tuleb kirju, inimesed pakuvad abi. On pakutud bussi ja abi remonditöödes," ütles Pihlak ja tõdes, et inimesed on väga abivalmid. "Oleme ootel. Kui keegi vajab, siis on abipakkujad olemas," lisas ta.