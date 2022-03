Keskpäeval oli Amii veel koduaias. Perenaise sõnul on üsna tavapärane, et umbes neljakümnekilone koerapreili naudib suures hoovis omaette olles jahedat ilma ega satu pererahva silma alla. Selle tõttu ei olegi teada, millal täpsemalt seiklusjanu Amii koduhoovist välja meelitas. Perenaise sõnul on noor loom käinud varemgi ümbruskonnaga tutvumas. Korra on majavalvur väisanud naabreid ja korra tutvunud aiataguse koduümbrusega.