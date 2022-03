Nädala kaja: kõikvõimas “Tere!”

Pööraseks läinud maailmas elades kerkivad üha enam esile teemad, kuidas jääda terveks. Vaimselt. Mis siis, et siin Eestis meil pommid otseselt ei plahvata, need plahvatused jõuavad meieni igapäevase uudisvoo, fotode, sõjapõgenike, meeleheitel sõnumite kaudu. Ja need mõjutavad meid.