2021. aasta lõpus ilmavalgust näinud orkestri teine album keskendub Mart Saare muu­sikale. Esimesel kevadkuul ­tähistatakse kontsertidega albumi valmimist ja asjaolu, et Mart Saare (28.09.1882–28.10.1963) sünnist möödub tänavu 140 aastat.

VHK keelpilliorkester on tegutsenud 1996. aastast ning viimase kuue aasta jooksul on keskendutud valdavalt eesti muusika esitamisele. Selle aja sees on antud autorikonserte Ester Mägi, Cyrillus Kreegi, Mart Saare, Veljo Tormise, Tõnu Kõrvitsa, Arvo Pärdi ja Erkki-Sven Tüüri muusikast ning esinetud üle Eesti nii väikestes külades kui ka suuremates linnades enam kui 150 kontserdiga.