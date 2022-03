Viru rabas saab räätsadega matkata

Matk on kombineeritud retk jalgsi mööda metsateid ja turbaväljade vahel ning räätsadega Viru rabamaastikul soosaarte ja laugaste vahel. Kavas on ronida Viru raba vaatetorni, julgemad saavad teha talisupluse rabalaukas. Rabalaugaste vahel pakutakse kosutavat teed ja näkse ning matka lõpus tehakse koos lõket.

Matka pikkus on kuus kilomeetrit ning see kestab koos pausidega umbes kolm tundi. Korraldaja sõnul on räätsamatk sobilik ka algajatele ning lastele alates kümnendast eluaastast.