Uhtnas jagati õpilastele karjäärinippe

Rakvere valla noortevolikogu esimees Hannaliisa Rebane rääkis, et mõte korraldada üritus, mis õpetab karjääri loomist, sai alguse 2021. aasta juunis. “See plaan tundus niivõrd suur ja võimas ning suvine meeleolu andis meie fantaasiale vaid kõrgemaid tuure,” meenutas ta ning tunnistas, et alguses sai idee kõrvale pandud, sest ta oli kahelnud, kas noortevolikogu tuleb niivõrd suure ettevõtmisega toime.

Juunis tekkinud soov täitus suusavaheajal. “Kui jutt käib noortest ja nende motiveerimisest, siis ei saa ma leppida vähema kui ainult parimaga,” ütles esimees ja selgitas, et karjääri teema valiti põhjusel, et ainuüksi karjäärist mõtlemine tekitab noortes stressi. Tema sõnul taheti noortele näidata, et kahtlemine ja teadmatus on selles valdkonnas normaalne ning see on omane paljudele nende eakaaslastele.