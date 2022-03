"Nägin tõesti suurt vaeva, et teha väljapanek kooliraamatukogus, kus materjal on peaaegu olematu," sõnas Kadi Prants Lasila põhikooli kooliraamatukogust. "Aga nii tahtsin teha, eriti veel, kuna meie inglise keele õpetaja on ukrainlanna. Noor tüdruk, kes õppis ülikoolis ka eesti keele selgeks ja on juba pikemalt osa meie väikesest kollektiivist," lisas ta.