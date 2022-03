Keskkonnaamet: Eestis ei ole vaja jooditablette võtta

Ukraina tuumarajatised asuvad Eestist nii kaugel, et kui sõjategevuse tulemusel peaks seal ka kiirgusõnnetus juhtuma, siis selle tagajärjel tekkida võiv saastepilv hajub enne Eestisse jõudmist sellisel määral, et see inimestele ohtu ei kujuta. Joodiprofülaktikat on peetud vajalikuks õnnetuse korral ainult tuumajaamade vajalikus läheduses ehk umbes 5–10 kilomeetri raadiuses.