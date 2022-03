Eelolev nädal toob krõbedat öökülma ja veidi lumelisa

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Sajab nõrka lund, rannikul ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul. Hommikuks pöördub tuul põhjakaarde kiirusega 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 2-6, saartel ja rannikul jääb õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati lund, pärastlõunal sadu lakkab. Puhub põhjakaaretuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.