Saatejuhi Anu Välba küsimusele, kas Gross on ka ise Lidli mõnes siin avatud kaheksast kaupluses käinud, vastas suurärimees, et kaheksa kauplust midagi pea peale ei pööra. Lidli poehindadest, kus näiteks lõhekilo saab kätte mõne euroga, selgitas Gross, et tegemist on hindadega klientuuri nii öelda sisse söötmiseks. Seega need hinnad ei jää püsima, sest sakslastel on eesmärk ikkagi kasumit teenida.