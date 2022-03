Päästetööde juhid ei piirdu enam rikkujaga vestlemisega

Senini kehtis päästeametis olukord, kus menetlusõigus oli ainult ohutusjärelevalve inspektoritel. Samas avastavad palju rikkumisi just operatiivtöötajad, kes teevad järjest rohkem ennetustööd või tuvastavad tuleohutusnõuete rikkumise tulekahju kustutamise järel. Siiani puudus neil võimalus õiguslikult rikkujat väärteomenetluse raames korrale kutsuda, vaid rikkumisest tuli teavitada inspektorit. "Tihti aga juhtub, et inspektori tööpäevad on juba planeeritud ja kontakt inimesega saavutatakse alles mõne päeva pärast, mis tekitab ebasobiva viite rikkumise avastamise ja menetluse vahel ega paranda seetõttu rikkuja käitumist," selgitas ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Pilootprojekt on suunatud tuleõnnetuste ja ennetuse käigus avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste vähendamisele. "Tundub justkui karm tulekahju järel inimesele veel trahv ka teha, aga kui tuleohutusnõudeid on rikutud ning enda või teiste inimeste elu ja vara on ohtu seatud, siis on trahvi rakendamine ka põhjendatud," sõnas Tähe.