Kunda päästekomando otsis Kohala mõisa hobuseid nii päeval kui ka öösel

Video jooksu läinud karjast riputas küll juba laupäeva hommikul kell veerand üheksa oma Facebooki kohalik elanik Raido Eessaar. Kiiresti selgus, et tegemist on Kohala mõisa islandi tõugu hobustega, mis kuuluvad soomlasele Mika Vehmanenile. "Tänud jagamast. Omanik kursis ja tegeleb, et loomad koju saavad," vastas Eessaare postitusele Mika Vehmaneni abikaasa Karin Vehmanen.