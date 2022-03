Taani kaitseväelased ja tehnika saabuvad Eestisse

"Taani kaitsevägi on olnud osa NATO lahingugrupist Eestis alates 2018. aastast. Eelmine kontingent lahkus 2021. aasta märtsis ja nüüd pöördume tagasi, kinnitades sellega oma pühendumust NATO lahingugrupile, vastaste heidutamisele ja Eesti kaitsele," ütles Taani vägede esindaja Eestis major Michael Krogsgaard. "Tean, et Taani sõdurid ja ohvitserid on väga motiveeritud ning juba ootavad väljaõpet ja teenistust Eestis koos kolleegidega 1. jalaväebrigaadist ning Briti ja Prantsusmaa vägedest."