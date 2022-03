Riigikogu esimees Jüri Ratas: “Putin tapab Ukrainas inimesi. Kindlasti ei jaga ma Stalnuhhini seisukohta”

Ratas saabus keskusesse Narvast, kust muu hulgas osales videosilla kaudu Põhjamaade ja Balti riikide parlamendispiikrite kohtumisel ning Euroopa Parlamendi presidendi ja spiikrite kohtumisel. Lühiintervjuus tunnistas ta, et julgeolekuolukord Euroopas ja kogu maailmas on muutunud, kuid kinnitas sealjuures, et Eestile praegu sõjalist ohtu ei ole.