Evelin Tamm: “Maailmaparandaja olin juba kooliajal”

Evelin Tamm on enda sõnul ühe jalaga Eestis, teisega Rootsis. Sellel pildil on mõlemad jalad kalli kodukoha Altja rannal.

Evelin Tamm on vabakutseline ajakirjanik, poliitaktivist ja feminist, kes on juba üle kümne aasta elanud Rootsis. Altjalt pärit naine on tegev Rootsi eestlaste keskorganisatsioonis ning sealses ühenduses Eesti Teaduslik Selts Rootsis, praegu kaitseb ta magistrikraadi Uppsala ülikoolis vene keele ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas.