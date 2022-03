Peterburi bussid on kui sõjapõgenike sõidukid

Läinud nädalavahetusel Rakverre jõudnud Vene bussifirma Tallinna–Peterburi buss oli tühi, kuid sohvri kinnitusel on see vastupidises suunas sõites puupüsti täis.

Seni on meedias juttu olnud, et puupüsti on täis Peterburist Eestisse tulevad Lux Expressi bussid. Aga vabu kohti on raske saada ka Venemaa enda Eestisse suunduvatele liinibussidele.