Käsipalli Balti liigas lõppes põhiturniir, Tapa sõelmängudele ei pääsenud

Üleeelmisel nädalavahetusel olid tapalased külas lõunanaabrite meeskondadel ja vastu tuli võtta kaks vastikut üheväravalist kaotust. Kõige nutusem oli allajäämine seni kõik mängud kaotanud meeskonnale Latgols Ludza, kellele see jäigi turniiri lõpuni ainsaks punktidevääriliseks soorituseks. “Esimene poolaeg polnud üldse mängu, teine oli pisut parem. Aga vastaste äärtel lasime liiga lihtsalt toimetada ja meie realiseerimine oli just äärtelt kehvapoolne, eriti kui Rail Ageni esimesel pooltunnil põlve vigastas. Otsustavaid hetki ei oska me ka rahuldavalt mängida,” kommenteeris Tapa tiimi juhendaja Aron Jaanis pärast kaht minimaalset kaotust käsipalliliidu kodulehel.